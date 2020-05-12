Kadıköy'de çıkan yangında dumandan etkilendiler
Kadıköy'de 12 katlı binanın garajında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çıkan yoğun dumandan etkilenen bina sakinleri kendilerini dışarıya attı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
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