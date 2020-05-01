Kadıköy'de1 Mayıs gözaltısı

01 Mayıs 2020 Cuma, 10:36

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e yürümek isteyen DİSK üyelerine yapılan polis müdahalesinin ardından Kadıköy'de pankart açmak isteyenlere de polis izin vermedi. "Yaşasın 1 Mayıs", "İşçilere pandemi yok mu?" pankartları taşıyarak Kadıköy İskele Meydanı'nda yürümek isteyen İnşaat İş Sendikası ve Umut Sen üyelerine müdahale eden polis ekipleri, 11 kişiyi gözaltına aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet nedeniyle gözaltına alındıkları öğrenilen eylemciler, Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüldü.