Kadıköy'de1 Mayıs gözaltısı
Kadıköy'de 1 Mayıs için pankartı açan İnşaat İş Sendikası ve Umut Sen üyesi 11 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e yürümek isteyen DİSK üyelerine yapılan polis müdahalesinin ardından Kadıköy'de pankart açmak isteyenlere de polis izin vermedi. "Yaşasın 1 Mayıs", "İşçilere pandemi yok mu?" pankartları taşıyarak Kadıköy İskele Meydanı'nda yürümek isteyen İnşaat İş Sendikası ve Umut Sen üyelerine müdahale eden polis ekipleri, 11 kişiyi gözaltına aldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet nedeniyle gözaltına alındıkları öğrenilen eylemciler, Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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