Kadınlardan 8 Mart Çağrısı: Katilleri korumak yerine cinayetleri önleyin!

Atakent Kadın Meclisi Feminist Drama Topluluğu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesi hazırladıkları video ile kadınlara 8 Mart'ta alanlarda olma çağrısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
04 Mart 2020 Çarşamba, 17:26


Video Haberler