Kadınlardan Kadıköy'de 8 Mart yürüyüşü
İstanbul'da kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yürüyüşlerine başladı.
İlerici Kadınlar Meclisi (İKM), üyesi bir grup kadın "Krize, şiddete karşı direnerek güçleniyoruz" pankartı açıp "Geceleri de, sokakları da, meydanları da terk etmiyoruz" sloganı atarak yürüyüş gerçekleştirdi.
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