Kadınlardan Kadıköy'de 8 Mart yürüyüşü

08 Mart 2020 Pazar, 15:35

İlerici Kadınlar Meclisi (İKM), üyesi bir grup kadın "Krize, şiddete karşı direnerek güçleniyoruz" pankartı açıp "Geceleri de, sokakları da, meydanları da terk etmiyoruz" sloganı atarak yürüyüş gerçekleştirdi.

