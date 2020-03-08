Kadınlardan Kadıköy'de 8 Mart yürüyüşü

İstanbul'da kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yürüyüşlerine başladı.

cumhuriyet.com.tr
08 Mart 2020 Pazar, 15:35

İlerici Kadınlar Meclisi (İKM), üyesi bir grup kadın "Krize, şiddete karşı direnerek güçleniyoruz" pankartı açıp "Geceleri de, sokakları da, meydanları da terk etmiyoruz" sloganı atarak yürüyüş gerçekleştirdi.

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