Kaftancıoğlu aracından iner inmez böyle uyardı!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafının çekilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ifade vermek için Anadolu Adalet Sarayı'na gitti. Kaftacıoğlu kendisini karşılayan gazetecilere sosyal mesafe uyarısında bulunmayı ihmal etmedi.
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