Kameranın açık olduğunu unutan dekan: "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma"
Video kameranın açık olduğunu unutan dekan, "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" diyerek yanındaki kişiye fotoğrafları gösterdi.
Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar, öğrencileriyle yaptığı görüşmede videonun açık olduğunu unutup, yanındaki kişiye, "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" dedi.
Uyarının ardından sesin öğrencilere gittiğini farkeden Acar, hiçbir şey diyemeden yüzünü ovuşturdu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından birçok kişi tepki gösterdi. Kimi öğrenciler de "Dekanımızın yanındayız" diyerek Orhan Acar'a destek verdi.
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