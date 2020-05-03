Karadeniz'de gemilere eşlik eden yunuslar büyüledi
İstanbul Boğazı'nda son günlerde yunuslar sık sık görüntüleniyor. Karadeniz'de İğneada açıklarında gemilere eşlik eden yunuslar mürettebatın cep telefonu kamerasına yansıdı. Çok sayıda yunus tekne ve gemilerle birlikte ilerledi. O görüntüleri kaydeden gemi personeli, yunusların motor pernavelerine çarparak yaralanmalarından korktuklarını ifade ettiler.
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