Karamollaoğlu'ndan maske skandallarına Super Mario'lu gönderme: Maskeye ulaşmak bu kadar zor olmamalıydı
Karamollaoğlu, maske dağıtımındaki skandallara Super Mario'lu video paylaşarak gönderme yaptı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske satışının önce yasaklanması, dağıtımının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından tekrar satışına izin verilmesi sürecini Karamollaoğlu bir video paylaşarak "Maskeye ulaşmak bu kadar zor olmamalıydı." sözeriyle eleştirdi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, maske dağıtımında yaşanan skandalları ve koronavirüs sürecindeki AKP hükümetinin politikalarını Super Mario oyunu tepki gösterdi.
Karamollaoğlu'nun Twitter adresinden paylaştığı videoda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dut pekmezi tavsiyesi, kolonya gibi alternatif önlemleri de yansıtıldı.
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