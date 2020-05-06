Karantina adasında sürücü aracını denize attı
İzmir'in Urla İlçesi'ndeki Karantina Adası girişinde esrarengiz bir olay yaşandı. Bir sürücü etraftakilerin şaşkın bakışları arasında, el frenini indirip çalıştırdığı aracını denize doğru sürdü. Lüks cip denize düşerken sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı.
İzmir'in Urla İlçesi'ndeki Karantina Adası girişinde esrarengiz bir olay yaşandı. Karayı adaya bağlayan şeritte yolun ortasına park eden araç sürücüsü, etraftakilerin şaşkın bakışları arasında, el frenini indirip çalıştırdığı aracını denize doğru sürdü. Sürücü, kendisini son anda dışarı atarken, lüks cip Ege Denizine düştü. Üst kısmı çıplak araç sürücüsü ise hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı. O anlar çevredeki bir yurttaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Urla Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, olayla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı.
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