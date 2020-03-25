Karantinaya alınacağını öğrenince hastaneden kaçtı
Iğdır'da koronavirüs şüphesi ile karantinaya alınmak istenen bir şahıs hastaneden kaçtı.
Yurt dışından gelen bir şahıs Iğdır Devlet Hastanesi'nde koronavirüs şüphesi ile karantinaya alınmak istendi.
Hastalık belirtileri gösteren şahsa sağlık ekipleri karantina altına alınması gerektiğini söyledi. İzole edilmiş alana alınacağını öğrenen şahıs, hem kendi canını hem de başkalarının canını hiçe sayarak hastaneden kaçtı.
Hastanenin yanındaki bir şantiye alanına kaçan vatandaşı aramak için olay yerine polis ekipleri ve özel kıyafetli sağlık personeli geldi. Kaçan şahıs hastaneden fazla uzaklaşamadan polis tarafından yakalandı.
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