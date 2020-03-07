'Kazanan hep kadın olur'

07 Mart 2020 Cumartesi, 23:33

Renkli görüntüler içeren 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü filmi hakkında açıklama yapan Başkan Sengel; “Her ne kadar kadın erkek diye başlayan cümlelerden hazzetmesek de kadın olmanın zorluklarını biliyoruz. Bu yüzden “Kadın olmak zordur” dedik. Kadınların günlük hayatta çektikleri zorlukları anlattık. Aynı zamanda kadınların her işi yapabileceklerini, gün boyu incecik topuklar üzerinde durabileceklerini, bunu yaparken hayatın her türlü zorluğuna karşı gelebileceklerini ve diğer yandan hayatın keyfini çıkarabileceklerinin de altını çizdik. Filmimiz topuk sesleri ile başlıyor. Bizce kadınlar ilham verenlerdir. Aslında burada topuk sesleri sadece bir sembol. Biz bu film ile ilham veren kadınların sesini duyurmayı amaçlıyoruz. Filmde emeği geçen tüm belediye çalışanlarımıza ve Efes Selçuk Belediye ailesi olarak bu filme ilham veren kadınlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

