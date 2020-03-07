'Kazanan hep kadın olur'
Efes Selçuk Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle özel bir film hazırladı. Efes Selçuk Belediyesi Basın Bürosu tarafından hazırlanan filmin oyuncuları da kurum çalışanları oldu. “Kadın olmak zordur mirim” diyerek başlayan, kadın olmanın zorluklarını, kadınların yaşadıklarını, onların hayatta her şeyi başarabileceklerini anlatan film kadına yönelik her türlü ayrımcılığı da reddeden bir manifesto olarak sosyal medyada yerini aldı. Topuk sesleriyle başlayan filmde belediye çalışanlarının yanı sıra Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Efes Selçuk Belediye Meclisi üyeleri de yer aldı.
Renkli görüntüler içeren 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü filmi hakkında açıklama yapan Başkan Sengel; “Her ne kadar kadın erkek diye başlayan cümlelerden hazzetmesek de kadın olmanın zorluklarını biliyoruz. Bu yüzden “Kadın olmak zordur” dedik. Kadınların günlük hayatta çektikleri zorlukları anlattık. Aynı zamanda kadınların her işi yapabileceklerini, gün boyu incecik topuklar üzerinde durabileceklerini, bunu yaparken hayatın her türlü zorluğuna karşı gelebileceklerini ve diğer yandan hayatın keyfini çıkarabileceklerinin de altını çizdik. Filmimiz topuk sesleri ile başlıyor. Bizce kadınlar ilham verenlerdir. Aslında burada topuk sesleri sadece bir sembol. Biz bu film ile ilham veren kadınların sesini duyurmayı amaçlıyoruz. Filmde emeği geçen tüm belediye çalışanlarımıza ve Efes Selçuk Belediye ailesi olarak bu filme ilham veren kadınlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.
Video Haberler
- Muhterem Nur'un manevi oğlundan açıklama
- 'Kazanan hep kadın olur'
- Malatya takıldı, taraftar başkanla kapıştı
- 15 yaşındaki kızı 20 kişi öldüresiye dövdü!
- KKTC'de kapı eylemi!
- CNN Türk'te ortaya atılan iddiaya CHP'den yanıt!
- Rahipler kilisede böyle kavga etti
- Beyoğlu'nda kapkaç anı kamerada
- İran'da koronavirüs nedeniyle ölenler böyle gömülüyor
- Tuvalet kağıdı için birbirlerine girdiler!