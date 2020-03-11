Kediye çarpmamak için direksiyon kırınca iş yerine girdi
İzmit´te, yola fırlayan kediye çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı otomobil iş yerine girdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, geçen cuma günü gece saatlerinde Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi´nde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, caddede ilerleyen otomobil sürücüsü, yola fırlayan kediye çarpmamak için direksiyonu kırdı. Otomobilin kontrolünü yitiren sürücü, kaldırıma çıkarak bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Otomobildekiler kazadan yaralanmadan kurtulurken, çevredekiler otomobildekilere yardım etti. Kedinin ise koşarak uzaklaştığı görüldü.
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