Kenan İmirzalıoğlu'ndan babalık itirafı!
45 yaşındaki sunucu Kenan İmirzalıoğlu, ATV'de ekrana gelen 'Kim Milyoner Olmak İster?'i sunarken samimi bir itirafta bulundu. Baba olmaya hazırlanan yakışıklı oyuncunun açıklaması sosyal medyada gündem oldu.
Kim Milyoner Olmak İster?’in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'ın dört aylık hamile olmasıyla birlikte babalık heyecanı yaşıyor.
İmirzalıoğlu, önceki akşam ekranlarda gülümseten bir itirafta bulunarak şunları söyledi:
"Çocuk doğduktan sonra ömür boyu canı yansa, korksa 'anne, anne' diyor. Bir baba adayı olarak kıskanmıyor değilim açıkçası. Olursa o da 'anne' diyecek, 'baba' diyeceğini sanmıyorum."
Oyuncu Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu dört yıl önce Cunda Adası'nda dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz günlerde Sinem Kobal'ın, 15 haftalık hamile olduğu ortaya çıktı. Kız bebek dünyaya getirecek oyuncuya, en büyük desteği eşi Kenan İmirzalıoğlu veriyor.
Video Haberler
- Kenan İmirzalıoğlu'ndan babalık itirafı!
- İşe giden kadın çığlıklar atarak yardım istedi!
- Üzgünüz ama çözümsüz bir iş değil; hızlıca çözeceğiz!
- Koronavirüs savaşçısı hemşirenin 1 günü kamaerada
- Habertürk canlı yayınında zor anlar!
- Yemek servisi için robotlar devrede
- Para virüs bulaştırır mı? Uzmanından açıklama
- Büyük dikkatsizlik! O anları böyle kaydetti
- Yer: Adana... 14 kişilik araçtan bakın kaç kişi çıktı
- Ceza yazılmaması için annesiyle beraber dil döktü