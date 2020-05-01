Kıbrıslı Rumlar'dan Aşık Veysel türküsüyle barış mesajı
Güney Kıbrıs'ta bir grup Rum müzisyen Kıbrıslı Türklerle biraradan yaşamak için Türk Ozanı Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü seslendirerek, adanın birleşmesi gerektiği çağrısında bulundu. Güney Kıbrıs'ta bir grup Rum müzisyen, Türk Ozanı Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü seslendirdi. Adada koronavirüs (Covid-19) güney ile kuzey arasındaki geçişlerin kapatıldığı bir dönemde, Yunanca Aşık Veysel'in şarkısını seslendiren Rumların klibi sosyal medyadan yoğun ilgi gördü.
01 Mayıs 2020 Cuma, 16:34