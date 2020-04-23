Kılıçdaroğlu 23 Nisan törenlerinde

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, Anıtkabir’de düzenlenen resmi tören ile I. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirilen anma törenine katıldı.

cumhuriyet.com.tr
23 Nisan 2020 Perşembe, 12:52

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Anıtkabir’de düzenlenen resmi tören ile I. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirilen anma törenine katıldı. 

Törenlere maske takarak katılan CHP lideri, koronavirüs önlemleri nedeniyle tokalaşmadı, uzaktan selamlaştı.

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