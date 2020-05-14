Kılıçdaroğlu: Parlamentoyu toplayalım, çiftçilerin bütün borçlarını silelim
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Dünya Çiftçiler Günü' mesajında, "Gelin süratle parlamentoyu toplayalım, çiftçilerin bütün borçlarını silelim, çiftçi rahat bir nefes alsın" dedi.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 'Dünya Çiftçiler Günü' dolayısıyla Twitter'daki hesabından video ile paylaşımda bulundu. Mesajında çiftçilerin günlerini kutlayan Kılıçdaroğlu, "Buradan çok açık çağrı yapıyorum. Parlamentodaki bütün milletvekillerine, bütün siyasi partilere çağrı yapıyorum. Çağrım çok açık, herkesin anlayacağı dilden çağrımı yapıyorum. Gelin süratle parlamentoyu toplayalım, çiftçilerin bütün borçlarını silelim, çiftçi rahat bir nefes alsın" dedi.
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