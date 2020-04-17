Kılıçdaroğlu'ndan çocuklara 23 Nisan mesajı

17 Nisan 2020 Cuma, 12:35

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sene coşkuyla beklediğiniz 23 Nisan'ı evlerinizde kutlayacaksanız. Tarihe tanıklık ettiğiniz bu dönemde dayanışmanın, sevginin, barışın ve sağlığın ne kadar öneml olduğunu bir kez daha anladık. Tüm dünya çocuklarıyla birlikte ulusal egemenliğin 100. yılını sağlık dolu bir dünya dileğiyle dünya barışına adıyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu çocuklardan mesajlarını video, resim ya da yazıyla paylaşmasını istedi. CHP lideri, "Gelecek güzel günlere barış mesajlarınızı bırakın. Coşkuyla kutlayacağımız nice 23 Nisanlarda buluşacağız. Sizleri çok seviyorum" diye konuştu.