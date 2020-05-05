Kılıçdaroğlu'ndan çok sert tepki: Açıklamayı Erdoğan yaptı!

05 Mayıs 2020 Salı, 17:19

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YKS sınav tarihi ikinci kez değiştirildiği için mağdur olan, üniversiteye hazırlanan öğrenciler ile video konferans toplantısında bir araya geldi. Kılıçdaroğlu görüşmede, öğrencilerin yaşadıkları sorunları dinledi. Öğrenciler Kılıçdaroğlu’na teşekkür etti.

Öğrenciler Kılıçdaroğlu’na sorunlarını şöyle anlattı:

-Sürekli bir şeyler değişiyor ve biz öğrencilerin psikolojisi bundan olumsuz etkileniyor.

-Sınavın maskeyle yapılması konusu tartışılıyor. Alerjik riniti olan arkadaşım var. Zaten zor nefes alıyor, maskeyle nasıl nefes alıp soruları çözecek?

- Bu sadece bir aylık değişim değil, çoğu öğrencide kaygı yaratıyor. Çevremde iş işten geçti seneye girelim diyen insanlar var.

-Dün 64 kişi öldü, gittikçe azalıyor ama bu azalma dedikleri tarihte bitecek mi? LGS bizden daha erken yapılacak ve bir sürü aile toplanacak. Hangi aile çocuğunu güvenle sınava gönderebilir ki.

- Turizm diyorlar, turizmin ülkemizde eğitimden daha önde geldiğini mi anlamalıyız?

-17-18 yaşındayız. Psikolojimizin her şeyi kaldıracağını düşünmüyorum.

‘YA GEÇMİŞE BAKMAYI UNUTTULAR YA DA BU SÜRECİ HİÇ YAŞAMADILAR’

-Karar vericilerin bizi anlaması için empati yapmasına bile gerek yok. Üniversite sınavına hazırlamış herkes bunu anlayabilir. Ya geçmişe bakmayı unuttular ya da bu süreci hiç yaşamadılar.

-Hatalarından geri dönerler mi bilmiyorum ama eğitim sistemi yerin dibine batmaya devam ediyor.

-Geleceğimizin bir kişinin dudakları arasında olması bizi üzüyor.

-Hakkımızda umursamazca karar alınması beni üzdü. Öğrenciler hakkında karar alınıyor ancak en son öğrencilere söz hakkı tanınıyor.

KILIÇDAROĞLU DEĞERLENDİRMEDE BULUNDU

Kılıçdaroğlu, öğrencilerin sorunlarını dinledikten sonra şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kovid-19 salgın hastalığı nedeniyle Haziran ayında yapılması gereken sınav Temmuz’a ertelenmişti. Hiçbir aile buna itiraz etmedi. Çünkü herkes çocuğunun geleceği ve sağlığını düşünüyordu. Süreç kendi içinde çalışıyordu. Aileler ve genç arkadaşlarımız onlara göre planlarını yaptılar. Tam böyle bir süreç yürürken, dün bir karar çıktı ve sınav öne alındı.”

‘HİÇBİR EĞİTİMCİ BUNU YAPMAZ’

“Bunun temel nedenlerinden birisi, devlette liyakat sistemi çökerse, işi ehline verelim derken bu işin altında hangi eğitimcinin imzası var. Hangi eğitimci çocuklarıyla bu kadar oynar, hiçbir eğitimci yapmaz.”

‘SİYASAL BİR KARAR’

“Eğer siz çocuklarınızı değil de turizmi düşünürseniz, gelecek turistleri düşünürseniz ve bir kuşağı feda etmeyi göze alırsanız, bunun nedeni devlette işin uzmanına danışılmamasıdır. Sağlık Bakanı mı, Erdoğan mı, Turizm Bakanı mı karar verdi? Oturdular kendi aralarında karar verdiler. Süreç içinde Milli Eğitim Bakanı, YÖK başkanı açıklama yapmadı, açıklamayı Erdoğan kendisi yaptı. YÖK daha önce açıklama yaparak erteledi ve karar doğruydu. Bu karar üzerine her biriniz tek tek kendilerini programladı. Yapılan uygulamayı hiçbir eğitimci doğru bulmuyor ve bu siyasal bir karar.”

“Çocukları üniversite sınavına girmeyen kişilerin aldığı kararlar böyle olur. Eğer çocukları üniversite sınavına hazırlansaydı, babalarına yanlış olduğunu söyleyecekti. Feda edilen gençlerimiz, üzüntü verici.”

‘SESİNİZİ BÜTÜN AİLELER DUYDU’

“Sesinizi duyuramadığınızı da söylediniz, sizin sesinizi duymak isteyen herkes aslında duydu. Çocukları üniversite sınavına girecek bütün aileler sesinizi duydular. Sizin ne kadar haklı olduğunuzu onlar da biliyor. Tepkilerini olağan karşılıyorlar. Çağrıyı ortak yapalım, bunu bir daha düşünsünler. Gençlerimiz bu ülkenin umududur. Eğitim sisteminde değişiklikten de söz edildi, doğrudur. Her bakana göre eğitim sistemi değişmez, tek başına siyaset kurumunun alacağı karar değildir. Paydaşlarla oturulur, karar alınır.”

‘HAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELE EDECEKSİNİZ’

“Sınav kararının erkene alınması sizin dinlenmemeniz anlamına geliyor. Çünkü sizi umursamadılar. Siz hafızanızın bir yerine bunu kaydedin. Sizi umursamayanları, siz de umursamayacaksınız. Kararlı şekilde, inadına çalışın. İnadına mücadele edin. Önünüze hangi engeller konulursa, konulsun engelleri aşmasını bilin. Bu çağdaş Türkiye’yi yaratmak için en önemli fırsatlardan biri olmalı. Haksızlık mı yaptılar, onu yenecek ve başarılı olacaksınız. Sınavda da başarılı olacak, arzu ettiğiniz üniversiteye gireceksiniz.”

“İnsan unsurunun reddedilip, ekonomi ve turizmin gözetildiği bir karar. Biz bunu duyuracağız. Siz özel beklenti içinde olmadan sınavda başarılı olma kararlılığınızı gösterin.”