Kılıçdaroğlu'ndan parti teşkilatına talimat

01 Nisan 2020 Çarşamba, 15:40

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, karantina uygulanan yerlerde yurttaşların ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığına yönelik araştırma yapılması talimatı verdi. Kılıçdaroğlu, "Bütün il başkanlarıma çağrıda bulunuyorum, bunu araştırın" dedi.

Twitter hesabından bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, "Bütün il başkanlarıma, ilçe başkanlarıma, belediye meclis üyelerime, il genel meclis üyelerime açık bir çağrı yapıyorum. Lütfen gidiniz bu vatandaşların harcamaları karşlanıyor mu karşılanmıyor mu veya kim tarafından karşılanıyor araştırınız" dedi.

"Hiçbir vatandaşımın mağdur olmasını istemem." diyen Kılıçdaroğlu, "Karantina uygulanacak yerlerde sosyal devleitn kendisini göstermesi lazım" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, paylaşımına "Bu süreçte hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına izin vermeyeceğiz!" notunu düştü.