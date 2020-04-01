Kılıçdaroğlu'ndan parti teşkilatına talimat
CHP lideri Kılıçdaroğlu, il, ilçe başkanlarına ve belediye meclis üyelerine verdiği talimatla karantinaya alınan yerlerde valilerin halkın ihtiyacının karşılanıp karşılanmadığını araştırmasını istedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, karantina uygulanan yerlerde yurttaşların ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığına yönelik araştırma yapılması talimatı verdi. Kılıçdaroğlu, "Bütün il başkanlarıma çağrıda bulunuyorum, bunu araştırın" dedi.
Twitter hesabından bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, "Bütün il başkanlarıma, ilçe başkanlarıma, belediye meclis üyelerime, il genel meclis üyelerime açık bir çağrı yapıyorum. Lütfen gidiniz bu vatandaşların harcamaları karşlanıyor mu karşılanmıyor mu veya kim tarafından karşılanıyor araştırınız" dedi.
"Hiçbir vatandaşımın mağdur olmasını istemem." diyen Kılıçdaroğlu, "Karantina uygulanacak yerlerde sosyal devleitn kendisini göstermesi lazım" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, paylaşımına "Bu süreçte hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına izin vermeyeceğiz!" notunu düştü.
Video Haberler
- Kılıçdaroğlu'ndan parti teşkilatına talimat
- CHP'li vekilin Meclis'teki konuşması AKP'lileri kızdırdı
- ABD'de korkunç görüntüler! Doktorların yardım çığlığı
- Azrail kostümü giyip halkın arasına karıştılar
- AKP'li eski vekilin vali olan eşi yurttaşı azarladı
- Taciz şüphelisi polise zor anlar yaşattı
- Altaylı'dan ünlülere tepki: Öyle eve babam da sığa
- İBB'den bakanlık genelgesine videolu yanıt
- Koronaya karşı dayanışma: 3D yazıcıyla maske üretiyorlar
- 'Kötü yönetmek nasıl olurmuş örneği burada'