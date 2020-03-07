Kılıçdaroğlu'ndan yargılanan ve hapiste olan gazetecilere destek: Bütün Türkiye onlarla birlikte

07 Mart 2020 Cumartesi, 13:17

CHP lideri Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, 20 Temmuz sivil darbesinin ardından Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğine dikkat çekerek, “Özelliklede gazeteciler, aydınlar, avukatlar, yazarlar, çizerler, akademisyenler, hemen hemen herkes zor bir dönemi yaşıyor ama hiç kimse unutmasın, üstünlerin hukuku hiçbir zaman egemenliğini sürdürmemiştir. Biz hukukun üstünlüğünü her yerde, her ortamda savunacağız” dedi.

YARGILANAN VE HAPİSTE OLAN GAZETECİLERE DESTEK VERDİ

Kılıçdaroğlu yargılanan ve tutuklanan gazetecilere ilişkin şunları söyledi:

“Hapisteki gazeteci arkadaşlarımız, yargılanan gazeteci arkadaşlarımız şunu çok iyi bilsinler, bütün Türkiye, bütün aydınlar, bütün yurtseverler onlarla birlikte. Onlar yarı açık cezaevinden, kapalı cezaevine geçtiler. Umarım kısa süre içinde Türkiye hukukun üstünlüğünü yeniden inşa edecek ve aydınlık bir Türkiye’yi hep beraber yeniden kuracağız.”