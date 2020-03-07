Kılıçdaroğlu'ndan yargılanan ve hapiste olan gazetecilere destek: Bütün Türkiye onlarla birlikte
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Libya'da şehit olan MİT görevlisinin cenaze töreniyle ilgili haber nedeniyle başlatılan soruşturma nedeniyle ODA TV'den Barış Pehlivan ve Barış terkoğlu ile Hülya Kılınç'un tutuklanması, Yeniçağ Yazarı Murat Ağırel'in tutuksuz yargılanma kararını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, cezaevinde olan ve yargılanan gazetecilere, "Türkiye bütün aydınlar, bütün yurtseverler onlarla birlikte. Onlar yarı açık cezaevinden, kapalı cezaevine geçtiler. Umarım kısa süre içinde Türkiye hukukun üstünlüğünü yeniden inşa edecek ve aydınlık bir Türkiye’yi hep beraber yeniden kuracağız” dedi
CHP lideri Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, 20 Temmuz sivil darbesinin ardından Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğine dikkat çekerek, “Özelliklede gazeteciler, aydınlar, avukatlar, yazarlar, çizerler, akademisyenler, hemen hemen herkes zor bir dönemi yaşıyor ama hiç kimse unutmasın, üstünlerin hukuku hiçbir zaman egemenliğini sürdürmemiştir. Biz hukukun üstünlüğünü her yerde, her ortamda savunacağız” dedi.
YARGILANAN VE HAPİSTE OLAN GAZETECİLERE DESTEK VERDİ
Kılıçdaroğlu yargılanan ve tutuklanan gazetecilere ilişkin şunları söyledi:
“Hapisteki gazeteci arkadaşlarımız, yargılanan gazeteci arkadaşlarımız şunu çok iyi bilsinler, bütün Türkiye, bütün aydınlar, bütün yurtseverler onlarla birlikte. Onlar yarı açık cezaevinden, kapalı cezaevine geçtiler. Umarım kısa süre içinde Türkiye hukukun üstünlüğünü yeniden inşa edecek ve aydınlık bir Türkiye’yi hep beraber yeniden kuracağız.”
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