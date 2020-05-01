Kısıtlama dinlemediler sokak ortasında dans ettiler
Antalya’da bir grup genç, sokağa çıkma kısıtlamasını dans ederek ihlal etti. Aynı bölgeye yakın yerde sabaha karşı 05.44’te dans eden bir kişi de sokak ortasında kendi kendine dans etti. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta aldığı sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Antalya’da ilginç görüntüler vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Muratpaşa ilçesi Güzelbağ Mahallesi’nde bir caddeye çıkan 6 genç, müzik eşliğinde dans etti. Sosyal mesafe kuralına uygun dans eden gençleri gruptan bir kişi de cep telefonuyla kaydetti.
Yine aynı bölgeye yakın bir yerde saatler sabaha karşı 05.44’ü gösterdiğinde sokağa çıkıp kendi kendine dans etmeye başladı. Görüntüleri çeken vatandaş ise, dans eden kişi hakkında “Dayı kafayı yemiş. Aslanım benim hareketlere bak”
Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla çekilip sosyal medyada paylaşılan dans görüntüleri, bazı kullanıcıları kızdırdı, bazılarını da güldürdü.
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