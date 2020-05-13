Kısıtlama kalktı, çocuklar parklara akın etti
Koronavirüs salgını nedeniyle 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağı ardından bugün 0-14 yaş grubunun 4 saatliğine sokağa çıkma izni verildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağı ardından bugün 0-14 yaş grubunun 4 saatliğine sokağa çıkma izni verildi. Saat 11.00'da başlayan izinle 0-14 yaş sokağa çıktı. Çocuklar adeta sokaklara akın etti. Kağıthane'de de bir parkta oyun oynayan çocuklar havadan görüntülendi.
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