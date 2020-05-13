Kısıtlama kalktı, çocuklar parklara akın etti

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 13:20

Koronavirüs salgını nedeniyle 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağı ardından bugün 0-14 yaş grubunun 4 saatliğine sokağa çıkma izni verildi. Saat 11.00'da başlayan izinle 0-14 yaş sokağa çıktı. Çocuklar adeta sokaklara akın etti. Kağıthane'de de bir parkta oyun oynayan çocuklar havadan görüntülendi.