Korona günlerinde ev içi şiddet: Kadınlar nasıl korunacak?
Avukat Yelda Koçak ile karantina günlerinde ev içi şiddete uğrayan kadınların durumunu ve cinsel suçlara indirim getirilmesini öngören infaz paketi taslağını konuştuk. Koçak, bu süreçte evde şiddete maruz kalan kadınların hukuki olarak neler yapabileceklerine değindi. Çocuğa ve kadına yönelik cinsel suçların önünü açacağı eleştirileri yöneltilen indirim maddesini hükümetin koronavirüs salgını sürecinde gündeme getirmesini eleştiren Koçak, iktidarı “korona fırsatçılığına düşmekle” suçladı.
Koronavirüsün Türkiye’de etkisini artırmasıyla toplumun büyük bir çoğunluğu kendisini eve kapattı. Oranlara bakıldığında kadına yönelik şiddetin, ağırlıklı olarak aynı evde yaşadıkları erkeklerden geldiği biliniyor. Dünyadaki örneklere baktığımızda ise, Türkiye’den önce karantina sürecini yaşayan ülkelerde kadına yönelik şiddettin arttığı gözlemleniyor.
Yıllardır kadın hakları mücadelesinin içerisinde yer alan, İlerici Kadınlar Meclisi üyesi avukat Yelda Koçak, koronavirüs salgınının kadının şiddetten korunabilmesi için gerekli önlemleri almada bir bahane olamayacağının altını çiziyor. Koçak bu süreçte şiddet gören kadınların susmamaları gerektiğini ifade ederek, kadınların bu gibi durumlarda kolluk kuvvetlerine başvurmalarını ve ALO 183 sosyal destek hattını aramaları gerektiğini hatırlatıyor.
Koçak, 3. Yargı paketi kapsamına alınması beklenen infaz düzenlemesi taslağında cinsel suçlara da ceza indiriminin eklemesi hakkında ise, “Yapmaya çalıştıkları değişiklik çok tehlikeli. Biz kadınlar bugüne kadar Meclis’te milletvekilleri ile görüşme, Meclis önünde, sokakta eylem yapma gibi her türlü kanaldan tepki göstererek bunu durdurduk. Şimdi hükümet korona fırsatçılığının peşine düşmüş durumda. Ancak biz yine durmayacağız. Elbette korna salgınını da gözardı etmeden neyse en etkili eylem bunu da organize edeceğiz.”
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