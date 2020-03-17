Koronavirüs için önlem almıştı! Canlı yayında yere yığıldı

Lübnan’da bir televizyon muhabiri, canlı yayın sırasında yüksek ateş nedeniyle bayıldı. Koronavirüs önlemi olarak maske takan muhabir bir anda yere yığılınca herkes şaşırdı.

cumhuriyet.com.tr
17 Mart 2020 Salı, 10:24

Lübnan’da bir haber kanalında canlı yayında ilginç bir olay yaşandı. Stüdyodaki sunucu ile muhabir arasında konuyla ilgili konuşurken, muhabiri yüksek ateş nediyle bir anda bayıldı ve yere yığıldı.


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