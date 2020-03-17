Koronavirüs için önlem almıştı! Canlı yayında yere yığıldı

17 Mart 2020 Salı, 10:24

Lübnan’da bir haber kanalında canlı yayında ilginç bir olay yaşandı. Stüdyodaki sunucu ile muhabir arasında konuyla ilgili konuşurken, muhabiri yüksek ateş nediyle bir anda bayıldı ve yere yığıldı.



