Koronavirüs nedeniyle değiştirilen ezana İhsan Eliaçık'tan tepki geldi!

14 Mart 2020 Cumartesi, 15:24

Camilerde cuma namazı başta olmak üzere cemaatle namaz kılınmayacağı kararı alınan Kuveyt’te bir müezzin ezanı “haydi namaza” yerine “namazı evinizde kılın” şeklinde okudu. Müezzinin tartışma yaratan bu ifadelerini İlahiyatçı İhsan Eliaçık, değerlendirmede bulundu.

Eliaçık, bunun dini açından bir sorun teşkil etmeyeceğini ancak müezzinin ifadelerinin yanlış olduğu ifade etti. Eliaçık, "Hayaalessalah ve Hayaalelfelah yerine sallu fi hanikum yani namazı hanenizde, yerinizde kılın diyor. Ezanın sonunu da zor getiriyor. Üzüntüsünden son cümleyi ağlamaklı söylüyor. Sorun olmaz ama şekli yanlış. Hiç ezan okumadan minare hoparlöründen direkt camide namaz kılınmayacaktır, namazınızı evinizde kılın diye ilan edebilirdi" diye konuştu.