Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Baş, video mesajında "Sizlere selam ediyor, hasretle kucaklıyorum. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullanıyor.
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