Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Baş, video mesajında "Sizlere selam ediyor, hasretle kucaklıyorum. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullanıyor.

cumhuriyet.com.tr
14 Nisan 2020 Salı, 17:09


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