Koronavirüs nedeniyle hayatınını kaybeden Haydar Baş'ın sosyal medyada gündem olan konuşması

Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren BTP Genel Başkanı Haydar Baş, “6. Filoyu Kıble yapanlar Müslüman, Deniz Gezmiş kâfir öyle mi? Biz Amerikan köpeği miyiz?” demişti.

cumhuriyet.com.tr
14 Nisan 2020 Salı, 10:59


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