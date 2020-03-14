Koronavirüs salgını ezanı değiştirdi
Toplu namazların iptal edildiği Kuveyt'te müezzin ezanı “Haydi namaza” yerine “Namazı evinizde kılın” diye okudu.
Kuveyt’teki camiler geçici olarak kapatıldı. 200 kişinin korona virüsünden etkilendiği Kuveyt’te, ‘haydi namaza’ çağrısı, ‘namazı evinizde kılın’ olarak değiştirildi.
Kuveyt Evkaf ve İslam İşleri Bakanlığı, toplu namazların iptal edildiğini açıkladı. Müezzinlerin ezan okumaya devam edeceği ancak ezanda ‘haydi namaza’ çağrısının değiştirileceği belirtildi.
Ezanda, ‘hayya alas-salah’ (haydi namaza) bölümü ‘al-salatu fi buyutikum’ (namazı evinizde kılın) olarak değiştirildi. Bakanlık, bu değişikliğin bir sonraki duyuruya kadar devam edeceğini duyurdu.
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