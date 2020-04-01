Koronavirüs tartışılırken Habertürk canlı yayınında gerginlik yaşandı

01 Nisan 2020 Çarşamba, 23:04

Habertürk TV’de yayınlanan Türkiye’nin Nabzı Programında, ortam gerildi. Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, sözünün sürekli kesildiğini ifade ederek programı terketti. Çilingiroğlu'nun tavrına karşı Didem Arslan Yılmaz ise “Katılmıyorsanız da katılmayın canım Allah Allah” diyerek elinde kalemi masaya attı. Gerginliğin ardından reklama gidildi.