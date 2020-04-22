Koronavirüs ülkemizden ne zaman gidecek? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi!
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, salgının ne zaman biteceğine ilişkin olarak "Koronavirüsün toplumumuzdan gitmesi uzun bir süre alacak gibi duruyor bu da yıl sonuna kadar sürecek gibi" ifadelerini kullandı.
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