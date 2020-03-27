Koronavirüse yakalanan eski CHP'li vekilden açıklama
Koronavirüse yakalandığı öğrenilen eski CHP Milletcekili Kadir Gökmen Öğüt, sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu. Öğüt, "Ne olur evde kalın, evde kalın, evde kalın" çağrısında bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaştığı video ile salgına yakalandığını doğrulayan Öğüt, kendisinin aynı zamanda bir hekim olduğunu belirterek, "Ben bir hekim olarak bu hastalığa yakalandıysam sizlerin biraz daha fazla dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Market alışverişlerinizi, sokak gezmelerinizi, büyüklerle ilişkilerinizi çok azaltın. Ne olur evde kalın, evde kalın, evde kalın" diye konuştu.
Evde kalmanın hastalığı kapmamak için önemli olduğunu vurgulayan Öğüt, kendisini iyi hissettiğini ve birkaç gün içerisinde taburcu olmayı beklediğini söyledi.
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