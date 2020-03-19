Koronavirüse yakalandı, bu video ile dünyaya seslendi
Koronavirüsün en çok etkisini gösterdiği ülkelerin başında gelen İtalya’dan videolar ve uyarılar gelmeye devam ediyor.
Türkiye Cumhuriyeti Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş’tan da bir uyarı geldi. Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden koronavirüse yakalanmış bir hastanın görüntülerini paylaşan Göktaş “Koronavirüs hastası Daniela De Rosa (43), yoğun bakım sürecinin ardından tecrit odasında tutuluyor. Konuşabilecek hale gelince kaydettiği bu videoda, durumun vehametini anlamamakta direnenlere sesleniyor.” ifadelerini kullandı.
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