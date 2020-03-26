Koronavirüsten yaşamını yitiren Dilek'in son görüntüleri ortaya çıktı
Koronavirüsten yaşamını yitiren Dilek Tahtalı'ya ait son görüntüler ortaya çıktı. Genç kadın görüntülerde annesine seslenerek, "Anneciğim seni çok özledim, çok seviyorum sizi" dedi. Ayrıca Tahtalı'nın tedavi gördüğü hastanenin başhekimlğinden açıklama geçildi.
24. dönem CHP Amasya Milletvekili Ramiz Topal, koronavirüsten yaşamını yitiren yeğeni Dilek Tahtalı'nın yoğun bakımdaki son halini sosyal medya hesabından paylaştı.Dilek Tahtalı'ya ait son görüntülerde, "Anneciğim seni çok özledim, çok seviyorum sizi" ifadeleri yer aldı.
BAŞHEKİMLİKTEN AÇIKLAMA
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, koronavirüs nedeniyle 33 yaşında hayatını kaybeden Dilek Tahtalı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, koronavirüsün her yaşta bulaştığı ve başta yaşlılar olmak üzere kronik hastalığı olanlarda daha ağır seyrettiği bildirildi.
Yapılan açıklamada, Kovid-19 enfeksiyonu nedeniyle kronik hastalığın şiddetine bağlı olarak yaş gözetmeksizin hastaların kaybedildiği belirtildi. Açıklamada, özellikle bağışıklık sistemini bozan kronik hastalıkları olanlar ve immunosupresif tedavi alan hastaların yüksek risk grubunu oluşturduğu vurgulandı.
Çocukluğundan itibaren bu tür hastalıkları nedeniyle tedavi görmekte olan Dilek Tahtalı'nın, 23 Mart'ta dış merkezden sevkle Covid-19 hastalığına bağlı olarak gelişen akciğer enfeksiyonu ve akut respiratuar distres sendromu sonucu hastanenin erişkin yoğun bakım ünitesine kabul edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hastanın Covid-19 enfeksiyonu dışında, kronik hastalıkları da mevcuttu. Ayrıca bu hastalıklara bağlı olarak immun supresif tedavi almaktaydı. Hasta geldiğinde şuur kapalı, pupillalar dilate, ışık refleksi iki taraflı negatif, hipotansif ve taşikardik olup genel durumu kötüydü. Akciğerlerde bilateral yaygın infiltrasyon mevcuttu. Hasta Dilek Tahtalı, 3’üncü basamak erişkin yoğun bakıma alınarak mekanik ventilatöre bağlandı. Tüm yaşamsal bulguları monitorize edildi. Hastaya ilaç ve destek tedavisine başlanmış olup, bir gün sonra kardiyak arrest gelişmesi sonucu kardiyopulmoner resusitasyon yapılmış, yanıt alınamayan hasta saat 21.15'te vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz."
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