Koronavirüsü yenmişti! NTV muhabiri Korhan Varol tedavisini adım adım görüntüledi
NTV muhabiri Korhan Varol, salgının Türkiye'de başladığı ilk günlerde koronavirüse yakalananlardandı. Korhan Varol, koronavirüs tedavisi sürecinde yaşananları anlattı.
NTV muhabiri Korhan Varol, koronavirüse yakalanmış ve tedavisinin ardından taburcu olmuştu. Varol, 5 gün hastanede tedavi gördü sonrasında tedavisine evinde devam edildi.
Varol, yaşadıklarını hem kayıt altına aldı hem de anlattı.
Korhan Varol, "Çok ciddi bir öksürük vardı ve üçüncü günden sonra sırtımda ağrı hissettim" dedi. İşte başarılı muhabirin kamerasından tedavi süresince yaşananlar.
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