Koronavirüsün nedenini evlilik dışı ilişki ve eşcinselliğe bağladı
Habertürk'te yayınlanan programda konuşan Ali Rıza Demircan, koronavirüs gibi diğer salgın hastalıkların nedeni olarak evlilik dışı ilişki ve eşcinselliği gösterdi
Habertürk TV'de koronavirüsün ve salgın hastalıklarının tartışıldığı bir programa katılan Ali Rıza Demircan'dan canlı yayında gerici sözler. Koronavirüsün gibi diğer salgın hastalıkların nedenini evlilik dışı ilişkiye ve eşcinselliğe bağlan Demircan, "Zina, evlilik dışı ilişki, eşcinsel, evlilik hayatında anal ilişki ve regl döneminde ilişki. Bu yasaklar rahim olan rabbimizin koyduğu yasaklardır. Bu yasaklara riayet ederseniz pek çok hastalığın önlemini henüz daha oluşmadan almış olursunuz” ifadelerini kullandı. Programı izleyen birçok yurttaş Demircan'a sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
Ali Rıza Demircan’ın, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ın da babası olduğu biliniyor.
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