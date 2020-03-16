Koronavirüsün nedenini evlilik dışı ilişki ve eşcinselliğe bağladı

16 Mart 2020 Pazartesi, 22:54

Habertürk TV'de koronavirüsün ve salgın hastalıklarının tartışıldığı bir programa katılan Ali Rıza Demircan'dan canlı yayında gerici sözler. Koronavirüsün gibi diğer salgın hastalıkların nedenini evlilik dışı ilişkiye ve eşcinselliğe bağlan Demircan, "Zina, evlilik dışı ilişki, eşcinsel, evlilik hayatında anal ilişki ve regl döneminde ilişki. Bu yasaklar rahim olan rabbimizin koyduğu yasaklardır. Bu yasaklara riayet ederseniz pek çok hastalığın önlemini henüz daha oluşmadan almış olursunuz” ifadelerini kullandı. Programı izleyen birçok yurttaş Demircan'a sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Ali Rıza Demircan’ın, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ın da babası olduğu biliniyor.