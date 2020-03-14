Koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan'da karantina altında yaşam
Dünyada hayatın akışını değiştiren koronavirüs salgınının merkezi olan Vuhan'da iki film yapımcısı, karantina altında yaşamı kaydetti. Yapımcılardan biri eşinin haftalarca hastalıkla süren mücadelesini belgeledi.
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