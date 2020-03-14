Koronavirüsün ortaya çıktığı Wuhan'da karantina altında yaşam
Dünyada hayatın akışını değiştiren koronavirüs salgınının merkezi olan Wuhan'da iki film yapımcısı, karantina altında yaşamı kaydetti. Yapımcılardan biri eşinin haftalarca hastalıkla süren mücadelesini belgeledi.
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