La Casa de Papel 4. sezon fragmanı yayınlandı

06 Mart 2020 Cuma, 10:55

Hem dünyada hem de Türkiye’de büyük bir izleyici kitlesine ulaşan ve fenomen haline gelen İspanyol yapımı La Casa de Papel dizisinin 4. kısım tanıtımı yapıldı. Netflix’te yayınlanan dizinin yeni sezonu 3 Nisan 2020’de başlayacak.

Dizinin bu sezonunda Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Pedro Alonso, Alba Flores, Rodrigo de la Serna, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Itziar Ituño, Esther Acebo, Darko Peric, Najwa Nimri, Hovik Keuchkerian, Enrique Arce, Paco Tous ve María Pedraza rol alacak.