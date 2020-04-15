Limak'ın Kuveyt'teki şantiyesinde işçiler 2 gündür eylemde

15 Nisan 2020 Çarşamba, 15:58

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in sahibi olduğu Limak'ın üstlendiği Kuveyt Uluslararası Havalimanı şantiyesinde çalışan işçiler, koronavirüs salgınından dolayı hiçbir önlem alınmadığını belirtiyor. Bazı hakları verilmeden ve istifaya zorlanıp ihbarname imzalattırarak Türkiye'ye gönderilmeye çalıştırıldıklarını kaydeden işçiler, dün iş bırakıp şantiye içinde eylem yaptı. Eylemlerine bugünde devam eden işçiler, şantiye alanından Türkiye kamuoyuna seslendiklerini belirterek, Limak yetkilileri tarafından kendilerinin memleketlerine gönderileceği söylendiği ama içeride kalan maaşlarını, yıllık izin ücretlerini, mesailerini ve tazminatlarını talep etmesiyle firma yetkilileri tarafından istifaya zorladıklarını söyledi. İşçiler, bir an önce haklarını alarak ve istifa ettirilmeden güvenli bir şekilde Türkiye'ye dönmek istediklerini vurguladı.

'ÖLÜMÜ GÖSTERİP SITMAYA RAZI OLUN DİYORLAR'

"Ölümü gösterip sıtmaya razı olun diyorlar" başlığıyla işçilerin eylemine dair açıklama yapan Yapı İşçileri Sendikası (İYİ-SEN), yüzlerce işçinin hakları için iki gündür eylemde olduğunu belirterek, "İşçiler, Limak'ın zorlamasına rağmen istifa etmeyi reddetti. Haklarını alıp güvenli bir şekilde memlekete dönmek istediklerini bildirdi. Limak İnşaat, işçilerin taleplerini kabul etmeyerek işçilere baskı yaparak ücretleri ödemeden işçileri göndermeye çalıştı" dedi.

'KENDİNİ KURTARMA ÇABASIDIR'

Limak İnşaat'ın tüm işçilere haklarının ödendiğini ve salgına karşı önlem aldığını belirten açıklamasına da değinen İYİ SEN, "Bu açıklama bir reklam ve kendini kurtarma çabasıdır. Mücadele eden inşaat işçileri, Türkiye Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in sahibi olduğu Limak İnşaat'ın önünde hakları için mücadele ediyor. Limak'ın yalanlarını birbir ortaya döküyor! İnşaat işçisi kazanacak!" ifadelerinde bulundu.

SALGINA RAĞMEN ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR

Limak İnşaat yaptığı açıklamada ise Uluslararası Kuveyt Havalimanı olmak üzere Kuveyt’teki projelerinde çalışmanın, salgına karşı önemler alınarak devam ettiğini belirterek özetle şu açıklamada bulundu: "Ülkesinden ve ailelerinden uzakta olan 4.312 Türk çalışanımız ile görüşülerek, kendi isteği ile Türkiye’ye dönmek isteyenler belirlenmiştir. Türkiye’ye dönmek istediklerini belirtmiş olan 504 Türk işçinin iş akitleri doğrultusunda tüm alacakları kendilerine ödenmiştir. 3.800’ü Türk, toplam 12.000 çalışanımız ile Kuveyt’te yürümekte olan projelerimiz taahhüt ettiğimiz şekilde devam etmektedir."