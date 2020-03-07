Malatya takıldı, taraftar başkanla kapıştı

07 Mart 2020 Cumartesi, 18:00

Sergen Yalçın'ın gönderilişi sonrası kötü giden BTC Yeni Malatyaspor'da, 1-1'lik Konyaspor maçı sonrası sinirler gerildi.

Maç içinde 'Yönetim istifa' diye bağıran Malatyasporlu taraftarlar, maç sonunda da stat önünde toplanıp protestolarını devam ettirdiler. Stat çıkışında kendisine yönelik sözlere içerleyen Malatspor Başkanı Adil Gevrek de taraftara karşılık verdi ve ortaya istenmeyen görüntüler çıktı.

Sosyal medyaya düşen videodaki görüntülerde taraftarla başkan arasındaki kavgaya güçlükle engel olunduğu görüldü.

Kulüpten yapılan açıklamada Gevrek ve yöneticilerin bulunduğu araca fiziksel saldırı olduğu belirtilerek konunun takipçisi olunacağı belirtildi.

Süper Lig'de ikinci yarı kötü günler geçiren Yeni Malatyaspor, bugün sahasında karşılaştığı Konyaspor ile berabere kalarak galibiyet özlemini sürdürdü. Karşılaşma sonrası stattan ayrılan Kulüp Başkanı Adil Gevrek ile bir gurup taraftar arasında gerginlik yaşandı. Polis ekiplerinin müdahalesi ile olaylar yatıştırılırken Yeni Malatyaspor Kulübü bir açıklama yaparak başkan ve yöneticilerin taraftarın fiziki saldırısına uğradığını belirtti.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün oynadığımız Konyaspor müsabakası sonrasında Kulüp Başkanımız Adil Gevrek ve yöneticilerimizin yer aldığı araca stat çıkışında bir grup tarafından fiziksel saldırı gerçekleştirilmiştir. Emniyet mensuplarının zamanında müdahalesi ile bu fiziksel saldırının daha da büyümesi engellenmiştir. Modern toplumların vazgeçilmez bir unsuru olan eleştiri hakkının, fiziksel şiddete dayandırılması kabul edilemez bir durumu ortaya koymuştur. Yaşanılan ilkel ve garabet durumun kimler tarafından yönlendirildiğini araştıracağımızı ve hukuki mecralar önünde olayın takipçisi olacağımızı Yeni Malatyaspor'un cefakar taraftarına ve tüm kamuoyuna saygılarımızla beyan ederiz" ifadelerine yer verildi.

