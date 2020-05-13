Mansur Yavaş'ın kampanyasına rekor bağış

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 22:34

Mansur Yavaş, “Veresiye Defteri Kapatma” ve “İftar Ver” kampanyasından sonra Ramazan Bayramı için yeni bir kampanya başlattı. “6 milyon tek yürek bayram etsin” kampanyasını Twitter'dan duyuran Yavaş, "Ankara’da her aile bayram etsin, çocukların yüzündeki gülümsemeyle şeker tadında bir bayram olsun istiyoruz" notunu düştüğü destek kampanyasına 4 saatte 1 milyon 46 bin 996 TL bağış yapıldı.

Kampanya sitesi www.ankaratekyurek.com adresi üzerinden anlık açıklanan verilere göre “Su Ver” bölümünde 10 bin 948 faturaya 386 bin 40 lira, “Bilet Ver” bölümünde 2 bin 389 bilete 131 bin 56 lira, “El Ver” bölümünde ise 2 bin 965 kişiye 529 bin 900 lira tutarında destek olundu.

Ödenen destek tutarı anlık olarak www.ankaratekyurek.com adresinden yayınlanmaya devam ediyor.