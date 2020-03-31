Marmaris'te kıyıya 50 metre mesafede görüntülendi!

31 Mart 2020 Salı, 14:31

Marmaris Körfezi'ndeki mavi bayraklı Belediye Halk Plajı'nda, bir yunus kıyıya 50 metre mesafeye kadar geldi. Yunusu gören vatandaşlar plaja gelerek cep telefonuyla video çekmeye çalıştı. Yaklaşık üç dakika kaldığı kıyıdan uzaklaşan yunus, gözden kayboldu. Yunusun kısa süre de olsa suya dalıp, çıkarak yaptığı oyunları ilgiyle izledi.

Marmaris'te aylık çıkan bir aktüel ve sanat dergisinin sahibi Selda Kırdemir (35), "İlçemizde belli aralıklarla ve özelikle yazın yunuslar ile caretta caretta kaplumbağaları körfezimize geliyor. Kıyıya çok yakın gezen yunusu gördüm ve videosunu çektim. Anlıktı ama çok güzeldi. Körfezde denk geldiğinde mutlaka fotoğraf veya videolarını çekiyorum. Sosyal medya hesaplarımdan demek ki 'İnsanoğlunu hala seviyorlar, umut var' yorumuyla paylaştımö dedi. Yunuslar, geçen hafta da körfeze girmiş ve kıyıya yakın dalıp çıkarken görenlerin ilgisini çekmişti.