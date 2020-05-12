Maske takmayan müşteri güvenlik görevlisine saldırdı
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının merkez üssü haline gelen ABD’de bir kişi, maske takması için kendisini uyaran güvenlik görevlisine saldırdı.
Koronavirüs salgının merkez üssü haline geldiği ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 10 Nisan itibariyle marketlerde maske takılması zorunlu hale getirildi. Kaliforniya eyaletine bağlı olan Los Angeles’ta, bir markette alışveriş yapan Paul (29) ve Phillip (31) Hamilton adındaki erkek kardeşlerden biri, maske takmadığı için kendisini uyaran güvenlik görevlisine saldırdı.
GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN KOLUNU KIRDI
İki kardeş ve güvenlik görevlileri arasında başlayan kavgada bir güvenlik görevlisinin kolu kırıldı. Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) sözcüsü Drake Madison, "Çıkışa yaklaştıklarında, şüphelilerden biri aniden ve provokasyon olmadan mağaza çalışanı yumrukladı ve yere düşmesine neden oldu" açıklamasını yaptı. Gözaltına alınan kardeşler, daha sonra serbest bırakıldı.
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