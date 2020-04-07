Meclis'te 'İnfaz Yasası' protestosu

07 Nisan 2020 Salı, 22:53

Meclis’te ‘İnfaz Yasası’ görüşmeleri devam ediyor. HDP grubu infaz yasa teklifinin kısmi af gibi değerlendirmesi gerektiğini, teklifin görüşülmesinin Anayasaya aykırı olduğunu belirtip usul tartışması istedi.

Meclis Başkanvekili Levent Gök usül tartışmasını açtı fakat tartışma sonucu teklif görüşmelerine geçildi.

ANAYASAYA AYKIRI

Bunun üzerine HDP grubu anayasaya aykırı olduğunu ısrarla belirttikleri halde söz konusu teklifin görüşülmeye başlamasını ayağa kalkıp ellerindeki dövizleri havaya kaldırarak ve basına dönerek protesto etti.

Dövizlerde, ‘İnfazda eşitlik, herkes için adalet’, ‘Eşit infaz yaşatır’, ‘Ayrımcı infaz yasasına hayır’ gibi ifadeler yer aldı.