Meclis'te küfürlü kavga! İşte o anlar

15 Nisan 2020 Çarşamba, 09:35

Meclis Genel Kurulu’nda infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin 56. maddesinin görüşmeleri sırasında İYİ Parti'li Halil İbrahim Oral ile MHP'li Cemal Enginyurt arasında küfürlü tartışma çıktı. Enginyurt, Oral’a “Artistlik yapma. Hadi gel” dedi. Oral ise “Ben seni çıkartırım” yanıtı verdi.

Genel Kurulda, infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin 56. maddesinin görüşmeleri sırasında İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral ile MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt arasında tartışma çıktı. Tartışma küfürleşmeye dönüştü. Enginyurt, Oral’ın üzerine yürümek istedi. Vekiller araya girdi.

Kavgaya neden olan diyalog tutanaklara şöyle yansıdı:

(TBMM Başkanvekili Sadi Bilgiç) BAŞKAN – Tamamlayın sözlerinizi lütfen.

İBRAHİM HALİL ORAL (Devamla) – Çok teşekkür ederim, sağ olun. Günde 100 vatandaşımız hayatını kaybediyor. Siz hâlâ “İnfaz yasasını muhalefet çıkartmıyor.” diye feveran ediyorsunuz. Gerçekten çuvallamış durumdasınız.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Yalan mı konuşuyoruz? Hâlâ çıkarmıyorsun, hâlâ konuşuyorsun işte!

İBRAHİM HALİL ORAL (Devamla) – Siz buraya gelirsiniz, konuşursunuz, cevabınızı da alırsınız.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Ben cevabını veriyorum işte.

İBRAHİM HALİL ORAL (Devamla) – Cevabınızı buradan alırsınız.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Boş boş konuşuyorsun!

İBRAHİM HALİL ORAL (Devamla) – Siz gelirsiniz buraya, vicdanınızla danışırsınız, olmayan vicdanınızla cevabınızı alırsınız.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Sende vicdan yok!

İBRAHİM HALİL ORAL (Devamla) – Elini indir aşağıya!

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) Sen de indir elini!

İBRAHİM HALİL ORAL (Devamla) – İndir elini aşağıya!

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Sen niye elinle konuşuyorsun!

İBRAHİM HALİL ORAL (Devamla) – Terbiyesizlik etme!

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Terbiyesiz sensin!

BAŞKAN – Değerli arkadaşlar…

İBRAHİM HALİL ORAL (Devamla) – Sayın Başkanım…

BAŞKAN – Tamam. Değerli arkadaşlar, lütfen… Siz tamamlayın Sayın Oral. Genel Kurula hitap edin.

‘BİR DE ‘ELİNİ İNDİR’ DİYOR’

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Kendisi eliyle konuşuyor, bir de “Elini indir!” diyor.

İBRAHİM HALİL ORAL (Devamla) – Kendini bilmiyorsan konuşmayacaksın! Burada insanlar istediği gibi konuşurlar.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Hadi oradan! Hakaret etme hakkına sahip değilsin!

İBRAHİM HALİL ORAL (Devamla) – Ukalalık yapma!

‘ARTİSTLİK YAPMA’

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Artistlik yapma!

İBRAHİM HALİL ORAL (Devamla) – Artist sensin!

BAŞKAN – Sayın Oral, Genel Kurula hitap edin lütfen. Tamamlayın konuşmanızı.

İBRAHİM HALİL ORAL (Devamla) – O zaman, haddini bilmeyen insanı dışarı çıkartın.

‘ÇIK GEL’ DEDİ OLAY BÜYÜDÜ

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Yok ya! Hadi çıkar, gel!

İBRAHİM HALİL ORAL (Devamla) – Ben seni çıkartırım…

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Hadi gel, çıkart!

İBRAHİM HALİL ORAL (Devamla) – …ama Meclisin mehabetine saygı duyuyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Tamam.

Sözlerinizi tamamlayın. Teşekkür ediyorum.

İBRAHİM HALİL ORAL (Devamla) – Bitiriyorum Sayın Başkanım. Size tavsiyem derin bir nefes alıp, elinizi yüreğinize koyup muhalefetle, sivil toplumla, vatandaşla istişare ederek, ortak bir akılla hareket etmenizdir. Yoksa ceremesini hepimiz çekeceğiz, yoksa Yüce Allah’ın huzurunda ve vicdanınızda hepiniz hesap vereceksiniz diyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (İYİ PARTİ sıralarından alkışlar)

Bu tartışmanın ardından yaşanan küfürlü kavga bir milletvekili tarafından görüntülü kaydedildi.