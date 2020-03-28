Mehmet Öz'den Nusret Gökçe'ye: Biz bu virüsü boğacağız

28 Mart 2020 Cumartesi, 14:58

ABD’de televizyon kanallarında sağlık programları yapan Dr. Mehmet Öz, tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen haline gelen kasap Nusret Gökçe ile bir canlı yayın gerçekleştirdi.

Mehmet Öz, Nusret Gökçe’nin, “Koronavirüs ile mücadele ederken nelere dikkat edelim?” sorusuna “Endişeli ol ama asla panik olma. Tedbirli ol, aileni koru, akıllı hareket et, sosyal mesafeni koru ve kendini birkaç hafta izole et. Kontrol senin elinde. Tüm dünya hekimleri yoğun çalışıyor, biz bu virüsü boğacağız. Altı ay sonra geri döndüğünde ise etkisi çok azalacak çünkü hem ilacımız hem aşımız olacak. Virüsü daha iyi tanımış olacağız” yanıtını verdi.

Yeterli uyku, spor, sağlıklı beslenme ve el hijyeni konularına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Öz, “Antibakteriyel sıvılara karşı sabun, çok daha kuvvetli ve ekonomik. En yakın arkadaşınız olsun. Biz de burada sabuna geçiş yaptık” dedi.

Öz, Gökçe’nin “Evde kalan insanların iştahındaki artış için önerileriniz nedir?” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Yoğun temponuzdaki gibi davranın. İş başı yapacak gibi bakımlı olmak, moralinizi yüksek tutacak. Tembelleşmeye fırsat vermeyin. Uyku, en önemlisi. Yedi saat uyumak bağışıklığın en temel ihtiyacı. D vitaminini de sakin yerlerde 15 dakika güneşte kalarak kazanabiliriz.”