Melih Gökçek, önünden geçen Bülent Arınç'a işte böyle bakakaldı
Melih Gökçek, eski Bakan Şevket Kazan'ın cenaze töreninde, kendisi için "Ankara'yı parsel parsel sattı" diyen Bülent Arınç'a öfkeli gözlerle bakarken kameralara yakalandı.
TBMM eski Başkanı ve AKP'li Bülent Arınç, Melih Gökçek ile ilgili kavgasını sürdürüyor. Arınç, geçmişte Melih Gökçek için "FETÖ'ye Ankara'yı parsel parsel satmıştır ve belediye başkanlığı adaylığı ile seçimlerde oy isterken bu yapının kucağında oturmuştur." açıklamasında bulunmuştu. Gökçek, iddiaları yalanlamış ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla görevinden istifa etmişti. Bülent Arınç ise Melih Gökçek ’in istifasıyla ilgili, “O bana siyaseten zarar vermek istedi ama ben siyaseten daha da güçlendim. Ben sabrettim ve kazandım" demişti.
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