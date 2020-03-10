Melih Gökçek, önünden geçen Bülent Arınç'a öfke dolu gözlerle bakarken kameralara takıldı

10 Mart 2020 Salı, 23:35

TBMM eski Başkanı AKP'li Bülent Arınç ile istifaya zorlanan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek arasındaki gerilim devam ediyor. Arınç, geçmişte Melih Gökçek için "FETÖ'ye Ankara'yı parsel parsel satmıştır ve belediye başkanlığı adaylığı ile seçimlerde oy isterken bu yapının kucağında oturmuştur" açıklamasında bulunmuştu. Gökçek ise iddiaları yalanlamış ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla görevinden istifa etmişti. Bülent Arınç, Melih Gökçek’in istifasının ardından “O bana siyaseten zarar vermek istedi ama ben siyaseten daha da güçlendim. Ben sabrettim ve kazandım" demişti.