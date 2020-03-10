Melih Gökçek, önünden geçen Bülent Arınç'a öfke dolu gözlerle bakarken kameralara takıldı
Melih Gökçek, eski Bakan Şevket Kazan'ın cenaze töreninde, kendisi için "Ankara'yı parsel parsel sattı" diyen Bülent Arınç'a öfkeli gözlerle bakarken kameralara yakalandı.
TBMM eski Başkanı AKP'li Bülent Arınç ile istifaya zorlanan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek arasındaki gerilim devam ediyor. Arınç, geçmişte Melih Gökçek için "FETÖ'ye Ankara'yı parsel parsel satmıştır ve belediye başkanlığı adaylığı ile seçimlerde oy isterken bu yapının kucağında oturmuştur" açıklamasında bulunmuştu. Gökçek ise iddiaları yalanlamış ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla görevinden istifa etmişti. Bülent Arınç, Melih Gökçek’in istifasının ardından “O bana siyaseten zarar vermek istedi ama ben siyaseten daha da güçlendim. Ben sabrettim ve kazandım" demişti.
Video Haberler
- CNN Türk spikeri: Koronalı yurttaş İstanbul'da
- Gökçek'in Arınç'a öfkeli bakışı sosyal medya gündeminde
- CHP'liler'den AKP'li meclis üyesine: 23 Nisan'ı bekle
- Yunanistan göçmenleri engellemek için jiletli tel çekti
- ATM'den para çekerken öldürüldü!
- Nereden nereye
- 2 ayrı noktada çıkan yangınlar kontrol altına alındı
- 4 yaşındaki ağabey 8 aylık kardeşini düşürdü
- 100 kadın için 100 fidan
- İstanbul'da uzun namlulu silahla saldırı!