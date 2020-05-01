Meltem Cumbul'dan 1 Mayıs mesajı
Oyuncu Meltem Cumbul, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamayla, 1 Mayıs'ı kutladı.
Meltem Cumbul, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, ''Emek ve bilimle kurulacak yeni bir toplumsal düzen için #1Mayıs Kutlu Olsun'' ifadelerini kullandı.
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