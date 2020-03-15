Merkel Tükçe altyazılı video ile koronavirüse karşı uyardı!

15 Mart 2020 Pazar, 18:41

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, yayımladığı video ile koronavirüse yönelik uyarılarını paylaştı. Merkel, "Virüse karşı neler yapılmalı, kimi nasıl etkileyecek?" sorularının cevaplarını aktardı.







