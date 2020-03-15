Merkel Tükçe altyazılı video ile koronavirüse karşı uyardı!

Almanya Başbakanı Angelan Merkel, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan ölümcül virüse karşı Türkçe altyazılı video ile uyarılarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
15 Mart 2020 Pazar, 18:41

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, yayımladığı video ile koronavirüse yönelik uyarılarını paylaştı. Merkel, "Virüse karşı neler yapılmalı, kimi nasıl etkileyecek?" sorularının cevaplarını aktardı. 



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